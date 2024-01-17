Мизулина обратила внимание на шутку Павла Воли об изнасиловании

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале обратила внимание на шутку комика Павла Воли, в которой интернет-пользователи услышали нормализацию изнасилования. Она высказалась про еще одно высказывание в Сети на эту тему и фильм «Непосредственно Каха», назвав их примерами пропаганды насилия.

Павел Воля шутит о насилии в сомнительной форме, оправдываясь тем, что якобы слова вырезаны из контекста. Какая-то блогерша разглагольствует о том, что женщина в короткой юбке сама провоцирует мужчин. Про фильм «Непосредственно Каха» мы все и так помним, — написала Мизулина.

Она задалась вопросом, зачем подобное транслируют на гигантскую аудиторию. Если общество не осуждает насилие и не останавливает каждый факт его одобрения, насилие будет расцветать, объяснила Мизулина.

Есть грани, которые все же переходить не стоит. Мне пишут те, кто стали жертвами насилия, они в полном отчаянии от увиденного, — отметила она.

Сиквел фильма «Непосредственно Каха» режиссера Виктора Шамирова после скандала, вызванного сценой с оправданием изнасилования спящей девушки, лишился прокатной лицензии. За время проката ему удалось собрать 355,5 млн рублей.