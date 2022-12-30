Мизулина назвала сумму затрат на информационные атаки на Россию Мизулина: информационные атаки на Россию стоили организаторам более чем $18 млрд

Организаторы информационных атак на Россию потратили с начала спецоперации на Украине более $18 млрд, сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она пояснила, что в основном деньги направлялись на создание и раскрутку фейков о ВС РФ.

По оценкам экспертов Лиги безопасного интернета, на осуществление информационной атаки на Россию в 2022 году потрачено более $18 млрд, — сообщила Мизулина.

Она уточнила, что организаторы атак тратили деньги на создание и продвижение фейковой информации, распространение ее через иностранных агентов, приобретение рекламного трафика, накрутку поисковой выдачи и производство публикаций с недостоверной информацией о России и российских вооруженных силах.

Также Мизулина указала на то, что топ-10 фейков о России за весь 2022 год, по мнению Лига безопасного интернета, возглавила недостоверная информация об уничтожении российскими военными мирных жителей в украинском городе Буча.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал провокацией и фейком появившуюся информацию о введении комендантского часа в новогоднюю ночь. По его словам, сайт, где разместили это объявление, был взломан. Губернатор подчеркнул, что лично бы сообщил о решении, касающемся жизнедеятельности города.