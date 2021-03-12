Мизулина допустила полную блокировку Twitter в России

https://static.news.ru/photo/e19ec76c-8308-11eb-af1a-96000091f725_660.jpg Екатерина Мизулина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сервис микроблогов Twitter может в будущем быть полностью заблокированным на территории РФ. Такое мнение выразила член Общественной палаты, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Не исключено, что придётся полностью заблокировать эту социальную сеть в будущем на территории Российской Федерации, — сказала она, выступая на круглом столе в Общественное палате.

Роскомнадзор 10 марта принял меры по замедлению скорости работы Twitter в РФ. Как заявили в структуре, меру реализуют на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Таким способом предпринята попытка защиты граждан РФ от влияния противоправного контента. После замедления работы Twitter стали наблюдаться проблемы при загрузке сайтов Кремля и Госдумы.

Также речь шла о сбоях в работе сайтов РКН, правительства РФ, МВД, СК РФ, Совета Федерации, Совета безопасности, Минцифры и Минэкономразвития, однако власти связь двух этих фактов отрицают — там заявили, что причиной стал сбой в оборудовании «Ростелекома».

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление администрации Twitter об обеспокоенности попытками российских властей ограничить общественный диалог в Сети. Она отметила, что соцсеть сама нередко занимается блокированием неугодных мнений, припомнив блокировку Twitter-аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа.