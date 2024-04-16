Мизулина донесла на «лидера движения инцелов» за педофильский контент Мизулина попросила правоохранительные органы проверить блогера Поднебесного

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность нижегородского блогера Алексея Поднебесного, называющего себя «лидером движения инцелов в России». Она указала, что блогер преследует девушек, угрожает им, публикует их персональные данные и распространяет на своих ресурсах материалы педофильского характера.

В связи с деятельностью блогера «Поднебесного», который называет себя лидером движения инцелов в России, обратились в правоохранительные органы. Блогер публикует деструктивный контент, а также преследует девушек, угрожает им, публикует их персональные данные, распространяет материалы педофильского характера, — написала Мизулина.

Сам Поднебесный назвал Мизулину в своем Telegram-канале «доносчицей». По его словам, глава Лиги безопасного интернета якобы не смогла опровергнуть его публикации, поэтому решила обратиться в органы.

В комментарии для Telegram-канала «Осторожно, новости» Поднебесный заявил, что заявление Мизулиной в правоохранительные органы является местью за то, что он говорит правду и защищает права мужчин. Обвинения в свой адрес он назвал «педоистерией сумасшедших фемок». Тем временем, по данным Telegram-канал Ni Mash, правоохранительные органы уже заинтересовались деятельностью блогера.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее обратилась в правоохранительные органы в связи с групповым избиением школьницы в Чайковском Пермского края. Она также отметила, что инцидент, предположительно, произошел около школы № 4.