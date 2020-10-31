В РПЦ заявили, что не отлучают от церкви людей за нетрадиционную ориентацию

https://static.news.ru/photo/29a63ee4-1b87-11eb-8783-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Русская православная церковь (РПЦ) не отлучает от церкви людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Однако при этом она не считает, что их сожительство законно и нормально. Об этом заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

По его словам, РПЦ относится к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией с пастырской ответственностью.

Мы этих людей не выгоняем из церкви, мы их не отлучаем от церкви. Они приходят к нам на исповедь, мы с ними работаем, мы помогаем им преодолеть это влечение, — сказал он в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

При этом митрополит подчеркнул, что РПЦ никак не может признать, что их сожительство законно и нормально.

Ранее NEWS.ru писал о том, что со священных текстов традиционных религий необходимо снять возрастное ограничение «16+». Об этом заявил в эфире программы «Церковь и мир» Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.