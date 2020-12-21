Митрополит Ювеналий рассказал россиянам, как лучше встретить Новый год

https://static.news.ru/photo/5ca1a7bc-42c8-11eb-9fee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Митрополит Ювеналий дал совет россиянам, как лучше отпраздновать предстоящий Новый год.

По его словам, массовые новогодние праздники, к которым жители России очень привыкли, были далеко не всегда. Раньше радость приносили не роскошные торжества, а простые домашние хлопоты, такие как украшение ёлки с родителями и подготовка семейного праздника.

Сегодня, я думаю, родители должны вот эту радость принести в семью, обязательно купить ёлку, чтобы дети участвовали в украшении ёлки, чтобы перед родителями дети какие-то стишки прочитали, какой-то подарочек получили из-под ёлочки от Деда Мороза, — отметил митрополит Ювеналий в интервью «360».

Он также добавил, что украшение ёлки непременно подарит детям настоящее ощущение праздника. Такое радостное впечатление останется надолго в их памяти.

За минувшие сутки в России скончались 511 человек, заболевших коронавирусом. Общее число жертв инфекции с начала пандемии составляет 50,8 тысячи человек.

За 24 часа выявлено 28,9 тысячи новых случаев заражения. Всего в стране заболели более 2,8 млн человек.

Из больниц выписаны 20,9 тысячи пациентов. Общее число выздоровевших составляет более 2,2 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что многие люди забыли истинный смысл Рождества и поддались логике потребления, заявил папа римский Франциск в ходе традиционной воскресной проповеди.