Митрополит Симбирский и Новоспасский заболел COVID-19 и попросил молитв

https://static.news.ru/photo/d130d94e-4049-11eb-9e20-fa163e074e61_660.jpg Митрополит Лонгин Фото: Митрополит Лонгин/vk.com

Митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин заразился коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Об этом священнослужитель сам написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Мужчине 59 лет.

17 декабря 2020 г. Ковид. Лежу в больнице. Прошу молитв, — говорится в сообщении.

Лонгина назначили главой Симбирской митрополии в августе 2020 года, до этого он был митрополитом Саратовским и Вольским. С начала пандемии в Ульяновской области зарегистрировали 32 349 случаев заражения COVID-19, 29 536 человек поправились, 415 умерли.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский актёр Сергей Маковецкий заразился коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Артиста не стали госпитализировать. Он лечится дома. Пациент чувствует себя хорошо, отметил директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок. Первые признаки недуга 62-летний Маковецкий почувствовал 10 декабря 2020 года. Тест на COVID-19 оказался положительным.