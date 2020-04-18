Митрополит приравнял пришельцев к бесам

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Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что отказывается признавать существование иных цивилизаций за пределами Земли, и приравнял инопланетян к бесам.

По словам представителя РПЦ, в Священном Писании не сказано ни слова о пришельцах. Следовательно, их не существует.

Митрополит Иларион, рассуждая на эту тему, вспомнил о книге известного богослова Русской зарубежной церкви иеромонаха Серафима Роуза «Православие и религия будущего». В произведении описано несколько историй о том, как люди сталкивались с НЛО. Серафим Роуз сравнивает в книге эти рассказы с историями о явлении человеку бесов.

Он доказывает, что те люди, которые якобы видели инопланетян, они как раз видели тех самых демонов, в существовании которых многие сейчас отказываются верить, — заявил митрополит в эфире телеканала «Россия 24».

Как ранее писал NEWS.ru, легализация эвтаназии в Германии указывает на возвращение этой страны к идеологии Третьего рейха. Об этом заявили в Русской православной церкви.