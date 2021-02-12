Митрополит Иларион заявил о «наивысшем доверии» общества к РПЦ

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Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) прокомментировал результаты опросов, согласно которым, РПЦ утратила авторитет у граждан. Он заявил, что такой вывод является поверхностным.

Ранее глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров рассказал, что опрос показал: РПЦ сейчас является лишь одной из стороны в конфликте верующих людей и атеистически настроенных граждан. Митрополит заметил, что он не видит какой-то схватки общество, оно, по его мнению, живёт спокойно. Подобные выпады в адрес церкви — лишь инструмент в попытках внести раскол в общество.

Если говорить о влиянии церкви, то она по-прежнему остаётся одним из трёх самых влиятельных институтов, которые пользуются наивысшим доверием у нашего общества. Это президент, армия и церковь, — заявил Иларион в эфире телеканала «Россия-24».

Как ранее писал NEWS.ru, митрополит призвал силовиков не задерживать на протестах людей, которые в них не участвуют. По его словам, известны случаи, когда представители силовых структур задерживали людей, которые не принимали участия в митингах, а просто оказались рядом с местом его проведения. Он уверен, что такие случаи должны быть исключены.