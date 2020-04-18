Митрополит Иларион предложил развивать миссию РПЦ в цифровом пространстве

https://static.news.ru/photo/b58de7c8-8180-11ea-98d0-fa163e074e61_660.jpg Митрополит Волоколамский Иларион Фото: pravkhabarovsk.ru

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что для участия в утренних и вечерних молитвах, а также для чтения Евангелия не обязательно физическое присутствие верующих в храме.

Каждый день читать Евангелие, слушать проповедь священника, участвовать в утренних и вечерних молитвах, — для этого всего не обязательно физическое присутствие человека в храме, — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Он считает, что необходимо создать для россиян такие условия, при которых можно будет, не выходя из дома, получать «максимум того, что можно получить дистанционно». При этом он подчеркнул, что РПЦ продолжит совершать таинства с непременным физическим присутствием верующих.

Как писал NEWS.ru, ранее Иларион рассказал о реакции прихожан на призыв патриарха Московского и всея Руси Кирилла отказаться от посещения храмов. По его словам, большинство людей выполнили рекомендацию главы РПЦ. Однако в некоторых местах ситуация с коронавирусом не требует тотальной изоляции. Кроме того, в определённых регионах фактически нет карантина: в них духовенство действует по инструкции Священного синода по введению санитарно-гигиенических мер.