https://static.news.ru/photo/8bb933c6-d6ef-11e9-a9cb-fa163e074e61_660.jpg Митрополит Иларион Фото: Университет ПСТГУ/vk.com

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) не согласился с тем, что российская молодёжь переживает кризис веры. Поводом для дискуссии стали итоги опроса ВЦИОМа — 37% граждан РФ 18–24 лет считают себя неверующими.

По его словам, те, кто не причисляет себя к последователям церкви, могут изменить своё отношение к религии по мере взросления.

Я бы не назвал это кризисом веры, потому что если 37% неверующих, это значит, что 63% верующих, то есть большинство нашей молодёжи являются верующими людьми, — рассказал иерарх РПЦ в эфире телеканала « Россия 24 ».

Священнослужитель добавил, что среди молодых людей есть «ищущие», которые ещё не примкнули ни к одной религиозной общине. Иларион считает, что человек часто приходит в церковь после потери близких, или из-за тяжёлой ситуации в семье, или из-за проблем со здоровьем.

Как ранее сообщал News.ru, Русская православная церковь считает, что молодёжи важно демонстрировать яркие и вдохновляющие образы полноценных и счастливых многодетных семей в искусстве и рекламе.