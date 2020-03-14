https://static.news.ru/photo/27a58c2a-66ca-11ea-bd1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Жители Дербента устроили митинг против нового директора ГБУ «Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник». Они сломали ворота самой старой в России Джума-мечети.

Люди были недовольны увольнениями в учреждении. Руководитель заявляет, что выгнал сотрудников, которые не работали, но числились в музее, передаёт ТАСС.

В акцию вмешались правоохранительные органы, и митингующие разошлись. Протест не было согласован с местными властями.

Ранее NEWS.ru писал, что оппозиции не удалось согласовать с властями Санкт-Петербурга проведение двух протестных акций против поправок в Конституцию России. Первое мероприятие организаторы планировали провести 21 марта в гайд-парке у Финляндского вокзала, второе — 22 марта на площади Ленина. Предположительно, общая их численность должна была составить до 1,2 тысячи человек.

Городские власти не устроили места проведения митингов, они предложили перенести их в Удельный парк. Организаторы отказались.