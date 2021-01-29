Митинги в поддержку Навального вновь начались в России

https://static.news.ru/photo/bbf5a66c-636d-11eb-8f50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Незаконные и несанкционированные митинги начались в поддержку Навального на Дальнем Востоке. Полиция уже задержала троих участников акции.

Протестующие собрались на главной площади Петропавловска-Камчатского. Среди задержанных — представитель регионального отделения партии «Яблоко» Виктор Холманских, сообщает «Коммерсант».

Первые несогласованные митинги в поддержку блогера прошли в российских городах 23 января. Полицией были задержаны более четырёх тысяч человек. Среди них оказались более 300 несовершеннолетних. Расследуется 21 уголовное дело, включая хулиганство, насилие по отношению к полицейским, нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов приходят в кафе, расположенные в центре Москвы, и требуют отключить доступ к Wi-Fi для гостей 31 января, когда планируется проведение акции в поддержку политика Алексея Навального. Силовики приходят в заведения в штатском, предъявляют служебные удостоверения и просят поговорить с управляющим.