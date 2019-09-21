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В нескольких городах Архангельской области противники строительства мусорного полигона на станции Шиес провели митинги в воскресенье, 22 сентября.

Самый крупный митинг прошёл в Архангельске. По данным администрации города, на акцию протеста вышли около тысячи человек. По мнению организаторов, данные занижены в пять-шесть раз, сообщает «Интерфакс».

По окончании акции была задержана экоактивистка Елена Фокина. В полиции заявили, что девушка была задержана за участие в несанкционированной акции 7 апреля.

В социальных сетях сообщают ещё о двух задержанных — это Юлия Чапурина и Елизавета Хатанзейская.

Помимо требования о прекращении строительства митингующие требовали отставки губернатора Поморья Игоря Орлова, а также закрытия дел против экоактивистов.

Губернатор Орлов наплевал на жителей области. Мы много месяцев требуем остановить проект «Шиес» и отправить губернатора в отставку. Если решение об отставке не поступит из федерального центра, мы инициируем импичмент губернатора в Архангельском областном Собрании, — сказала депутат областного заксобрания от «Справедливой России» Ирина Чиркова.

Как ранее писал News.ru, противники строительства полигона для мусора из Москвы в Архангельской области объявили о создании коммуны на железнодорожной станции Шиес. Цель нового сообщества — защита экологического баланса.