https://static.news.ru/photo/b053b4e2-5af5-11ea-847d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юг. МБХ медиа | Новости/vk.com

Согласованные с властями митинги памяти политика Бориса Немцова, убитого в центре Москвы, прошли в трёх городах юга России. На акциях не было происшествий и задержаний.

В Волгограде мероприятие прошло на площади Металлургов, в отдалении от Центрального района города. Активисты начали митинг с минуты молчания, а затем возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий, передаёт «Интерфакс» слова его организатора Даниэля Куракина.

Краснодарскую акцию посетили люди из Ейска и Сочи, рассказал глава местного отделения партии «Яблоко» Хабиб Арзуманов. По его словам, участники подписались под резолюцией с требованием закончить расследование дела об убийстве и найти заказчиков преступления, а также установить мемориальную доску на родине оппозиционера — в городе Сочи.

Митинг в Ростове-на-Дону также прошёл в отдалённом от центра города месте, несмотря на планы организаторов. На акцию пришли меньше заявленных 200 человек, рассказала одна организаторов Ирина Зенина.

NEWS.ru писал, что в Москве также началась акция, посвящённая пятой годовщине со дня убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Её участники направились маршем от Страстного бульвара к проспекту Академика Сахарова.

Шествие получилось массовым. По визуальным оценкам, собрались примерно 6–7 тысяч человек. Колонна состоит из нескольких частей, в начале каждой идут люди с плакатами. Среди них есть в том числе и призывающие к смене власти в стране.

В ночь с 27 на 28 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту был застрелен один из главных российских оппозиционеров — Борис Немцов. Убийца сделал шесть выстрелов.

В 2017 году по обвинению в убийстве политика были осуждены пять человек. Заказчика убийства не нашли, а некоторые правозащитники и общественные деятели сомневаются в объективности расследования.