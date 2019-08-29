https://static.news.ru/photo/edfd1a64-ca44-11e9-9a49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Леонид Панов

В Вологде прошёл митинг против программы берегоукрепления, затеянной властями. Значительная часть горожан недовольна реализацией федерального проекта – 2,8 км. исторической набережной города превращают в бетонный склон. На работы выделено 260 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов – News.ru проводил сравнение с аналогичными стройками, подробнее в материале.

Около пятисот вологжан вышли на протестную акцию 28 августа 2019 года. Организаторы митинга — сообщество “Река объединяет” – провели соцопрос и представили свою концепцию развития набережной. Власти не согласовали градозащитный митинг, в том месте, где планировали организаторы акции, отправив их выражать протест в спальном районе, а сами устроили на Кремлёвской площади праздничные мероприятия.

Итогом митинга стало принятие резолюции, среди её ключевых моментов – требование к губернатору Вологодской области обратиться за корректировкой проекта в Федеральное агентство водных ресурсов; требование к администрации города принять в работу концепцию проекта зеленой набережной, разработанную сообществом “Река объединяет”; демонтировать бетонные укрепления, портящие исторические виды Вологды; а также требование отправить в отставку председателя Комитета по охране культурного наследия Елену Кукушкину.