https://static.news.ru/photo/078767b4-e2be-11e9-be62-fa163e074e61_660.jpg Фото: News.ru

Активист движения «Бессрочка» Ольга Мисик заявила, что митинг в поддержку фигурантов московского дела после официального завершения может продолжиться в формате сидячей забастовки.

Кроме того, протестующие могут пойти на прогулку, не согласованную с властями, передаёт « Коммерсант ».

Она подчеркнула, что не является ответственной за координацию, поэтому не знает деталей.

Сидячая будет обязательно! Прогулка, наверное, после митинга тоже, — заключила она.

Как писал News.ru, мероприятие проходит на проспекте Академика Сахарова. На него пришли политик Алексей Навальный, бывшие обвиняемые по делу о «массовых беспорядках» Валерий Костенок, Владислав Барабанов и Даниил Конон.

Ведущими выступают главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и журналист «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр. Со сцены выступают группы «Несчастный случай» и «Хадн дадн».