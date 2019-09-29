Активист движения «Бессрочка» Ольга Мисик заявила, что митинг в поддержку фигурантов московского дела после официального завершения может продолжиться в формате сидячей забастовки.
Кроме того, протестующие могут пойти на прогулку, не согласованную с властями, передаёт «
Она подчеркнула, что не является ответственной за координацию, поэтому не знает деталей.
Сидячая будет обязательно! Прогулка, наверное, после митинга тоже, — заключила она.
Как писал News.ru, мероприятие проходит на проспекте Академика Сахарова. На него пришли политик Алексей Навальный, бывшие обвиняемые по делу о «массовых беспорядках» Валерий Костенок, Владислав Барабанов и Даниил Конон.
Ведущими выступают главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и журналист «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр. Со сцены выступают группы «Несчастный случай» и «Хадн дадн».