https://static.news.ru/photo/65b9e8ba-e2bf-11e9-843f-fa163e074e61_660.jpg Фото: News.ru

Акция в поддержку арестованных в рамках «московского дела» политических активистов завершилась в Москве.

Последним выступающим стал лидер Либертарианской партии Михаил Светов, передаёт корреспондент News.ru. До него выступали политики Алексей Навальный и Любовь Соболь, журналист Илья Азар, бывшие фигуранты дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Валерий Костенок.

Как писал News.ru, митинг в поддержку политзаключённых прошёл на проспекте Академика Сахарова. Ведущими выступили главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и журналист «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр. Со сцены спели артисты групп «Несчастный случай» и «Хадн дадн».

По данным «Белого счётчика», акцию к 16:30 посетили 24,3 тысячи человек. Столичная полиция сообщала о 20 тысячах протестующих.

Активист движения «Бессрочка» Ольга Мисик говорила, что акция после официального завершения может продолжиться в формате сидячей забастовки. Кроме того, протестующие могут пойти на прогулку, не согласованную с властями.