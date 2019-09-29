В Москве прошёл митинг в поддержку фигурантов «московского дела», собралось более 20 тыс. протестующих. Впервые с 10 августа власти согласовали акцию оппозиции, что из этого вышло — в репортаже News.ru.

Уже в 14:00, за час до официального начала, на проспекте Сахарова заметное оживление. Для аккредитованных у Либертарианской партии СМИ вход отдельный, остальные вынуждены переулками стягиваться к проспекту со стороны Садового кольца. В 15 часов со сцены начали вещать главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр в качестве ведущих.

Анонсированные журналистами, с трибуны выступили юрист ФБК Любовь Соболь и директор этой же организации Иван Жданов. Политик Алексей Навальный обратился к стоящим в оцеплении силовикам, отметив, что маски носят те, кому есть чего стыдиться. Выступили и фигуранты «московского дела» Валерий Костенок, Владислав Барабанов и Даниил Конон, которые сами недавно были отпущены из заключения. И лишь через полтора часа с начала акции вспомнили об осуждённом Владиславе Синице, который, по мнению следствия, призывал убивать детей силовиков. Первым о радикальном блогере заговорил журналист Илья Азар, который призвал поддерживать Синицу наравне с остальными узниками совести.

У меня есть мечта, чтобы в России появилось поколение, про которое нельзя сказать, что он родился, потерпел и умер...

Закончилась акция выступлением либертарианца Михаила Светова. Он взял на вооружение опыт легендарного правозащитника Мартина Лютера Кинга и сообщил, что у него тоже есть мечты. Очевидно, одна из них сбылась, так как ни до митинга, ни во время, ни после его проведения полиция никого не задержала.