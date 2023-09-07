Миссис Вселенная высказалась о новом «голом» образе Эмили Ратаковски Миссис Вселенная Лысенко назвала уместным наряд Эмили Ратаковски на неделе моды

Фото: Evan Agostini/AP/TASS

Модель Эмили Ратаковски на Недели моды в Нью-Йорке

Нашумевший образ Эмили Ратаковски на Неделе моды в Нью-Йорке вполне уместен, несмотря на свою откровенность, рассказала NEWS.ru Миссис Россия 2016, Миссис Вселенная 2016 Надежда Лысенко. По ее словам, единственная проблема в том, что за моделью могут повторять ее несовершеннолетние фанаты, и здесь все будет зависеть от воспитания ребенка.

В первую очередь Эмили Ратаковски — модель, ее фигура и образ позволяют ей надевать подобные «голые» образы. Она не первая леди государства и особа королевских кровей. Она снимается в рекламе различный брендов, поэтому возможно она рекламировала этот наряд. Есть проблема, что несовершеннолетние фанаты могут попробовать повторить образ за своим кумиром, но родители не могут повлиять на выбор кумиров своих детей, — рассказала Лысенко.

Она также провела параллели между Ратаковски и Карлой Бруни. Бывшая первая леди Франции и жена президента Николя Саркози также прославилась откровенными фотографиями в социальных сетях.

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски появилась на первом показе Недели моды в полупрозрачном мини-платье с глубоким декольте, под которое модель не надела нижнее белье.

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