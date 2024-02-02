«Мисс Вселенная» пожаловалась на панические атаки «Мисс Вселенная» Паласиос рассказала о панических атаках при смене сезонов

Фото: IMAGO/MediaPunch/Global Look Press

Шейннис Паласиос

Победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2023 году Шейннис Паласиос пожаловалась изданию Hola! на проблемы с психическим здоровьем. Она пояснила, что нередко испытывает панические атаки, и самые сильные из них приходятся на смену времен года.

Девушка уточнила, что в последний раз приступ тревожности случился с ней в середине декабря. По ее словам, это было связано с приходом зимы в Нью-Йорк, где в настоящее время живет королева красоты.

Не так давно у меня был приступ тревожности из-за смены сезонов. Для меня нормально в такое время чувствовать себя плохо, нормально не хотеть вставать с постели, — сказала Паласиос.

Она добавила, что старается справляться с подобными приступами при помощи дыхательной гимнастики. Кроме того, девушка занимает себя в такие периоды чтением книг и сборкой пазлов.

23-летняя Шейннис Паласиос стала первой представительницей Никарагуа и Центральной Америки, выигравшей конкурс «Мисс Вселенная». Она родилась и выросла в столице страны, городе Манагуа. Паласиос несколько раз выступала в подобных мероприятиях. В 2021 году она ездила от страны на конкурс «Мисс Мира» и вошла в список из сорока лучших участниц.