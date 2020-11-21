Мисс мира — 2003 родила двойню после 14 неудачных беременностей

Победительница конкурса «Мисс мира» 2003 года, дочь известного ирландского рок-музыканта Криса де Бурга Розанна Дэвисон родила близнецов.
36-летняя модель разместила фото из больницы в Instagram. На снимке рядом с Дэвисон стоит врач, а на её груди лежат новорождённые мальчики.
Хьюго и Оскар благополучно появились на свет этим утром. Наши сердца переполняет любовь. Вот так мы стали семьёй из пяти человек и все наши мечты стали реальностью. Благодарим медиков за доброту и поддержку, — написала девушка.
Как
Ранее NEWS.ru писал об уникальном случае в США, где две сестры-двойняшки одновременно забеременели от мужчин-близнецов.