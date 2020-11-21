Мисс мира — 2003 родила двойню после 14 неудачных беременностей

https://static.news.ru/photo/11475ac4-2c06-11eb-a4f9-fa163e074e61_660.jpg Розанна Дэвисон Фото: rosanna_davison/instagram.com

Победительница конкурса «Мисс мира» 2003 года, дочь известного ирландского рок-музыканта Криса де Бурга Розанна Дэвисон родила близнецов.

36-летняя модель разместила фото из больницы в Instagram. На снимке рядом с Дэвисон стоит врач, а на её груди лежат новорождённые мальчики.

Хьюго и Оскар благополучно появились на свет этим утром. Наши сердца переполняет любовь. Вот так мы стали семьёй из пяти человек и все наши мечты стали реальностью. Благодарим медиков за доброту и поддержку, — написала девушка.

Как пишет Daily Mail, у Дэвисон есть дочь, рождённая суррогатной матерью. Мисс мира — 2003 неоднократно сама пыталась стать мамой, но из-за редкой патологии 14 предыдущих беременностей заканчивались выкидышами.

Ранее NEWS.ru писал об уникальном случае в США, где две сестры-двойняшки одновременно забеременели от мужчин-близнецов.