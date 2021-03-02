Мишустину на Горном Алтае подарили книгу алтайского романиста

https://static.news.ru/photo/3b1a14f8-7c02-11eb-b12f-96000091f725_660.jpg Фото: government.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин, которому 3 марта исполнилось 55 лет, совершает рабочую поездку по Сибири. Во время посещения Республиканского классического лицея в Горно-Алтайске он получил в подарок книгу основоположника алтайской литературы Лазаря Кокышева. Его роман «Арина» переведён на русский язык.

Ребята, удачи вам. Здорово, что свой язык родной учите, — обратился Мишустин к лицеистам.

Он принял книгу и поблагодарил коллектив лицея и учеников. Также премьер заглянул в кабинет физики и, посмотрев на учеников, поинтересовался, почему они выглядят грустными. Лицеисты хором возразили, что они весёлые.

Уже обеденное время, а вы грустные, — отметил глава российского правительства.

Он поинтересовался у них, куда они собираются поступать после учёбы в лицее, а прощаясь, пожелал удачи в поступлении.

Зашёл премьер-министр и в кабинет истории, где в это время проходили советское послевоенное время и восстановление экономики.

Наши папы, мамы, дедушки и бабушки тогда очень много работали и сделали очень большой рывок, — отметил Мишустин.

Глава правительства пожелал лицеистам найти интересное дело, которое будет приносить удовольствие.

Но когда вам какое-то занятие доставляет большую радость и удовольствие, было бы здорово сделать это своей профессией. Поэтому найдите это, и у вас всё получится, — подчеркнул российский премьер.

Как писал NEWS.ru, ранее Мишустину подарили жвачку из смолы. Это произошло, когда премьер-министр посетил завод «Нарине», занимающийся производством бальзамов и другой продукции из дикорастущих растений Горного Алтая.