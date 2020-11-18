Мишустину пришлось прервать осмотр выставки из-за звонка Путина

Премьер-министр Михаил Мишустин прервал осмотр выставки на транспортном форуме из-за звонка российского лидера Владимира Путина.
На видео, которое было опубликовано в Telegram-канал RT, видно, как помощник председателя правительства сообщил о звонке главы государства.
Президент на проводе, — сказал он.
После Мишустин извинился за паузу и пошёл отвечать на звонок.
Как писал NEWS.ru, ранее президент Бразилии Жаир Болсонару поделился в социальной сети видео с выступлением Владимира Путина, на котором российский лидер восхитился мужеством бразильского коллеги и отметил, что в непростых обстоятельствах пандемии он проявил самые лучшие мужские качества.