Мишустину 8 сентября представят план по достижению национальных целей

Единый план по достижению национальных целей развития РФ представят премьер-министру России Михаилу Мишустину 8 сентября. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Во вторник мы будем показывать его Михаилу Владимировичу [Мишустину]. Это очень большая работа, мы находимся еще на достаточно раннем этапе, но работа идёт, — цитирует его ТАСС.
Белоусов отметил, что 30 октябре правительство должно представить план президенту.
9 июня проект общенационального плана восстановления экономики был представлен президенту премьер-министром Михаилом Мишустиным после доработки. В пресс-службе правительства РФ рассказали, что в проект внесли меры, предложенные Совфедом, торгово-промышленными палатами, Госдумой, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловой Россией», «Опорой России», Общероссийским народным фронтом и представителями научного сообщества.
Инициативы были проработаны по итогам встреч первого вице-премьера Андрея Белоусова, которые состоялись по поручению Путина и Мишустина. Изначально документ был представлен президенту 2 июня.
Как писал NEWS.ru, российский премьер поручил доработать национальный план экономики 8 июня. В доработке должны были участвовать заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.