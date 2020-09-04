Мишустину 8 сентября представят план по достижению национальных целей

https://static.news.ru/photo/05483436-efa3-11ea-ae6e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: kremlin.ru

Единый план по достижению национальных целей развития РФ представят премьер-министру России Михаилу Мишустину 8 сентября. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Во вторник мы будем показывать его Михаилу Владимировичу [Мишустину]. Это очень большая работа, мы находимся еще на достаточно раннем этапе, но работа идёт, — цитирует его ТАСС.

Белоусов отметил, что 30 октябре правительство должно представить план президенту.

9 июня проект общенационального плана восстановления экономики был представлен президенту премьер-министром Михаилом Мишустиным после доработки. В пресс-службе правительства РФ рассказали, что в проект внесли меры, предложенные Совфедом, торгово-промышленными палатами, Госдумой, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловой Россией», «Опорой России», Общероссийским народным фронтом и представителями научного сообщества.

Инициативы были проработаны по итогам встреч первого вице-премьера Андрея Белоусова, которые состоялись по поручению Путина и Мишустина. Изначально документ был представлен президенту 2 июня.

Как писал NEWS.ru, российский премьер поручил доработать национальный план экономики 8 июня. В доработке должны были участвовать заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.