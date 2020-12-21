Мишустин ждёт отчёт по выплатам семьям с детьми до восьми лет к 11 января

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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что закрытие границ с Великобританией из-за обнаруженного на её территории более заразного типа коронавируса бессмысленно.

По его словам, инфекция мутировала ещё с начала пандемии. Так, мутации G614 и D614 летом 2020 года вытеснили первоначальный уханьский коронавирус, распространившись в Южной Европе и других регионах. Претерпев ряд...