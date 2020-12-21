Мишустин ждёт отчёт по выплатам семьям с детьми до восьми лет к 11 января

Российские ведомства должны будут отчитаться о реализации программы по выплатам семьям с детьми младше восьми лет до 11 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Минтруду и Пенсионному фонду России предстоит к 11 января отчитаться правительству об осуществлении президентских выплат в 5 тысяч рублей семьям с детьми до восьми лет, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы правительства.
17 декабря президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что все российские семьи, в которых есть дети до семи лет, к Новому году получат выплаты в размере пяти тысяч рублей на каждого ребёнка. Пенсионный фонд России (ПФР) пояснил, каков порядок получения выплат.
18 декабря председатель правительства поручил выделить 73,5 млрд рублей на президентские выплаты родителям детей младше восьми лет.
NEWS.ru сообщал, что семьям не нужно обращаться за средствами, если в уходящем году они уже подавали заявления на получение средств на детей до 3 лет или на единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет. Заявление может понадобиться, если ребёнок родился после 1 июля либо если родители в 2020 году не обращались ни за одной из выплат, которые предоставлялись ПФР.