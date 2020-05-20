Мишустин: здравоохранение РФ проходит верхнюю точку загрузки по COVID-19

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Система здравоохранения в России находится на верхней точке по загрузке врачей на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

За прошедшие сутки в России выявили ещё 8764 заражённых коронавирусом нового типа. Наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в Москве — 2699. В Подмосковье COVID-19 заразились 903 человека, в Санкт-Петербурге — 504. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировали 308 705 пациентов с COVID-19. Выздоровели 85 392 гражданина, умерли 2972. В мире общее количество случаев COVID-19 превысило 5 млн. Из них около 1,97 млн исцелились, свыше 325 тысяч скончались.