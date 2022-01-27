Мишустин заявил об индексации социальных выплат на 8,4% с 1 февраля

С 1 февраля по поручению президента на 8,4% будут проиндексированы социальные выплаты. Как сообщил на заседании правительства его глава Михаил Мишустин, будет повышен размер ежемесячных выплат семьям с детьми, инвалидам, ветеранам, Героям России и пострадавшим на производстве. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.

Также увеличится единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком и единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью.

Материнский капитал на первого ребёнка вырастет до 524 тысяч рублей, а на второго и последующих — до 693 тысяч рублей, — уточняется в сообщении.

Ранее в Пенсионном фонде напомнили, что жёны военнослужащих по призыву, ожидающие ребёнка, а также супруги курсантов-первокурсников военных учебных заведений могут получить единовременное пособие. Подавать заявление на выплату можно на сроке беременности более 180 дней (после 26 акушерских недель) и при условии, что муж уже призван в армию. Для назначения пособия необходимо предоставить документ из воинской части о прохождении мужем военной службы по призыву. Сумма выплаты в 2022 году составляет 29 908,46 рубля плюс районный коэффициент.