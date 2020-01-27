Члены правительства России будут нести личную ответственность за реализацию национальных проектов.
Глава кабмина РФ Михаил Мишустин заявил об этом на совещании с вице-премьерами, которое
Главное, определиться с персональной ответственностью, чтобы мы понимали, кто за что отвечает — это руководители проектных комитетов и, соответственно, руководители направлений по национальным проектам. Непосредственно руководить этими направлениями будут заместители председателя правительства, — отметил Мишустин.
Министерство экономического развития РФ совместно с рядом федеральных органов исполнительной власти должно до 20 февраля представить правительству предложения, уточняющие единый план по достижению национальных целей развития России в период до 2024 года.
Как передавал NEWS.ru, в ходе совещания с зампредами Мишустин поручил коллегам провести ревизию проделанной к настоящему моменту работы по воплощению в жизнь нацпроектов. Также 27 января председатель правительства освободил от должности замминистра здравоохранения Елену Бойко.
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