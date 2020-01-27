https://static.news.ru/photo/35acafb6-410d-11ea-a79b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian State Duma/Global Look Press

Члены правительства России будут нести личную ответственность за реализацию национальных проектов.

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин заявил об этом на совещании с вице-премьерами, которое транслировал канал «Россия 24».

Главное, определиться с персональной ответственностью, чтобы мы понимали, кто за что отвечает — это руководители проектных комитетов и, соответственно, руководители направлений по национальным проектам. Непосредственно руководить этими направлениями будут заместители председателя правительства, — отметил Мишустин.

Министерство экономического развития РФ совместно с рядом федеральных органов исполнительной власти должно до 20 февраля представить правительству предложения, уточняющие единый план по достижению национальных целей развития России в период до 2024 года.

Как передавал NEWS.ru, в ходе совещания с зампредами Мишустин поручил коллегам провести ревизию проделанной к настоящему моменту работы по воплощению в жизнь нацпроектов. Также 27 января председатель правительства освободил от должности замминистра здравоохранения Елену Бойко.