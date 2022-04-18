Мишустин предрёк победу «цифры» над бумажной волокитой в 2023 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что все госуслуги переведут в электронный формат к концу 2023 года. Он отметил, что переход на цифровой режим устранит «бумажную волокиту», а также финансовые и временные издержки граждан. Помимо этого, данное решение поспособствует сокращению сроков предоставления государственного обслуживания, пишет ТАСС.

Теперь все процессы оказания государственных и муниципальных услуг будут последовательно переводиться в цифровой формат и предоставляться проактивно. Соответствующая концепция утверждена, — заявил он.

Он отметил, что это поможет свести на нет «бумажную волокиту, временные и финансовые затраты для людей, а также значительно сократить сроки предоставления услуг».

Ранее премьер Мишустин заявил, что на выплаты родителям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет в этом году выделены 505 млрд рублей. Он добавил, что средства получат родители более пяти миллионов детей.

Помимо этого, Мишустин также подписал постановление о введении государственной программы по оказанию новых бесплатных высокотехнологичных методов лечения для россиян. На сайте кабмина уточняется, что в обновлённый список вошли операции по линии сердечно-сосудистой хирургии. Пройти лечение по обновлённой методике можно по полису ОМС.