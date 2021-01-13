Мишустин заявил о переломном моменте кризиса из-за пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/8296c372-564a-11eb-abb2-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на полях Гайдаровского форума. По его словам, далее ситуация в стране начнёт только улучшаться, в том числе и благодаря масштабной вакцинации.

Политик также поручил Роспотребнадзору разработать единый механизм работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом заболеваний в РФ.

Глава кабмина отметил, что РФ первой в мире создала вакцину от нового коронавируса, что позволяет рассчитывать, что экономика страны восстановится намного быстрее. Руководитель правительства добавил, что для этих целей власть сформировала необходимую базу, приняла ряд дополнительных мер поддержки финансовой системы и граждан.

Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться, — подчеркнул Мишустин.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые специалисты считают, что торговые точки стали лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.

По данным на утро 14 января, за минувшие сутки в России выявлено 24 763 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. Лидирует по количеству заразившихся за последние 24 часа Москва — в столице выявлено 5 893 новых случая. В Санкт-Петербурге коронавирус диагностирован у 3 041 человека, в Московской области заболело 1 263 человека. В общей сложности за время пандемии в России выявлено 3 495 816 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 2 882 044 пациента, болезнь унесла жизни 63 940 человек.

Как писал NEWS.ru, в настоящее время в коронавирусных госпиталях Москвы свободны порядка 7,6 тысячи коек, что на две тысячи больше, чем в конце декабря. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин. Он добавил, что ощутимого снижения уровня госпитализации заразившихся COVID-19 пока не произошло, несмотря на наращивание темпов вакцинации.