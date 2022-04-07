Мишустин заявил о необходимости поддержки россиян на фоне роста цен

Благодаря действиям правительства, Минпромторга, министерства сельского хозяйства и Федеральной антимонопольной службы, в магазинах удалось остановить панику, однако рост цен на продукты всё ещё наблюдается, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего выступления в Госдуме. По его словам, в связи с ростом цен на продукты питания по поручению президента РФ Владимира Путина будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе семьям с детьми, а также пенсии.

Рост цен сохраняется. И здесь важно — поддержать людей. По поручению президента будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе и семьям с детьми, а также пенсии. Увеличим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, — сказал он.

Мишустин назвал жуликами продавцов, пытавшихся создать дефицит товаров в начале марта. По его словам, в прошлом месяце некоторые ритейлеры придерживали продукцию на складе и вбрасывали её в продажу уже совсем по другой цене и по другим каналам. Из-за этого, указал Мишустин, образовался искусственный дефицит.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец заявил, что через два-три месяца на российском потребительском рынке снизятся цены. По его мнению, этому будет способствовать укрепление рубля к доллару и евро.

Эксперт пояснил, что рост цен в магазинах произошёл из-за ажиотажа самих покупателей, а не из-за колебаний курса валют. По словам специалиста, когда за товаром стоит очередь, «любой нормальный продавец» поднимает цены.