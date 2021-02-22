Мишустин заявил о намерении посетить каждый проблемный регион РФ

https://static.news.ru/photo/376308e6-7690-11eb-9915-96000091f725_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава российского правительства Михаил Мишустин намерен посетить каждый из проблемных регионов страны. Об этом премьер-министр заявил на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.

По его словам, в настоящее время ведётся работа по десяти индивидуальным программам улучшения социально-экономической ситуации в регионах, где наблюдаются наиболее серьёзные проблемы. Он отметил, что ряд из этих субъектов он уже посетил лично.

Я намерен побывать в каждом из них. Сидя в кабинете, сложно принимать эффективные решения, если не невозможно, — заявил премьер.

Как ранее писал NEWS.ru, Мишустин также сообщил руководству Совфеда, что президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил запуск новой годовой кредитной программы ФОТ 3.0 для предпринимателей. Премьер рассказал о новых мерах по поддержке бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, которые ранее пользовались программой ФОТ 2.0.

Теперь ставка льготного кредита будет не 2%, а 3%. Мишустин добавил, что это сильное повышение, учитывая то, что экономика постепенно восстанавливается.