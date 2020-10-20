Мишустин заявил, что в России нет дефицита СИЗ и тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/605c93c8-12c9-11eb-a5c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дефицита средств индивидуальной защиты и тест-систем для выявления COVID-19 в России нет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, к настоящему времени сделано свыше 51 млн тестов.

Мы продолжаем тестирование, чтобы как можно раньше выявить вирус и помочь тем, кто заболел, — отметил он в ходе специальной сессии заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Мишустин также подчеркнул, что сегодня у российских врачей уже есть понимание, как лечить коронавирус, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее российский премьер заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой. По его словам, в настоящее время важно максимально снизить риск заражения, в особенности для людей, которые страдают хроническими заболеваниями и больше остальных уязвимы перед инфекциями.