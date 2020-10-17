Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой

Ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
По его словам, в настоящее время важно максимально снизить риск заражения, в особенности для людей, которые страдают хроническими заболеваниями и больше остальных уязвимы перед инфекциями,
Ранее NEWS.ru писал, что заместитель главы комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Леонид Огуль посчитал необходимым введение на всей территории страны паспорта прививок в электронном виде. Он подчеркнул, что такая мера позволит властям получить необходимую оперативную информацию о привитых и непривитых детях.
В России число заболевших за сутки составило 15 982. 5328 ранее заразившихся вылечились, 179 человек скончались.