Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой

https://static.news.ru/photo/0b8c3a82-11ee-11eb-b4a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

По его словам, в настоящее время важно максимально снизить риск заражения, в особенности для людей, которые страдают хроническими заболеваниями и больше остальных уязвимы перед инфекциями, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что заместитель главы комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Леонид Огуль посчитал необходимым введение на всей территории страны паспорта прививок в электронном виде. Он подчеркнул, что такая мера позволит властям получить необходимую оперативную информацию о привитых и непривитых детях.

В России число заболевших за сутки составило 15 982. 5328 ранее заразившихся вылечились, 179 человек скончались.