Мишустин заявил, что приоритетом властей является улучшение жизни граждан

https://static.news.ru/photo/9ca770c0-c74f-11ea-906c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство будет заниматься решением задачи по улучшению жизни населения, опираясь на обновлённую Конституцию, поправки к которой поддержали граждане, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В ходе заседания правительства он отдельно остановился на задачах, поставленных главой государства перед кабмином.

Все действия правительства должны быть направлены на улучшение жизни людей, — подчеркнул Мишустин.

По его словам, этим приоритетом необходимо руководствоваться в борьбе с пандемией коронавируса и по преодолению экономических вызовов, с которыми столкнулась Россия, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Владимир Путин поручил на региональном уровне уделить особое внимание созданию комфортной атмосферы для работающих россиян. Свою позицию он высказал в ходе онлайн-совещания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. При этом, отметил глава государства, задача в равной степени относится к чиновникам в крупных городах и в небольших провинциальных поселениях.