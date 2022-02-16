Мишустин заявил, что новых случаев COVID-19 в России стало меньше

В России зафиксировано некоторое снижение числа новых случаев заболевания коронавирусом, однако инфекция продолжает распространяться, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Он добавил, что необходимо избавить людей от хождения по инстанциям, чтобы не допустить большего распространения заболевания.

Несмотря на небольшое снижение новых случаев, инфекция продолжает распространяться, и система здравоохранения по-прежнему работает в сложнейших условиях, — говорится в сообщении.

Мишустин призвал на фоне распространения коронавируcа соблюдать меры предосторожности и избавить людей от хождения по инcтанциям.

Ранее Мишустин заявил, что в условиях роста нагрузки на систему здравоохранения важно оперативно выявлять заболевание и продолжать изучать циркулирующие штаммы. В связи с этим кабмин выделит около 400 млн рублей на генетический анализ вариаций COVID-19. Кроме того, средства направят на закупку реагентов и расходников, необходимых для определения штамма.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов заявил, что фаза снижения заболеваемости коронавирусом в России может начаться уже весной.