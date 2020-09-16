Мишустин заявил, что медицинская помощь в России останется бесплатной

https://static.news.ru/photo/1929b42e-f814-11ea-b63c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что медицинская помощь в стране, в том числе высокотехнологичная, и дальше будет предоставляться гражданам бесплатно.

Об этом он сказал на заседании российского правительства. По его словам, на сегодняшний день на рассмотрении находятся проекты о бюджетах внебюджетных фондов, которые содержат важнейшие социальные вопросы, такие как выплаты и индексация материнского капитала и бесплатная медицинская помощь.

По-прежнему будет оказываться бесплатная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная, — сказал глава правительства.

Он также сообщил, что на данный момент закладываются средства на первичную медицинскую помощь, а также другие социально-значимые проекты РФ, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что устойчивость российской экономики гарантирует выполнение всех социальных обязательств.