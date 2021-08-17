Мишустин закрыл для иностранных кораблей три сахалинских порта

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Авиакомпания «Аэрофлот» закрыла продажу билетов в Бангкок на сентябрь и октябрь. Это связано с ограничениями на полёты над Афганистаном, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Действительно «Аэрофлот» приостанавливает полеты в Бангкок из-за ограничений на полеты над Афганистаном, — сказал источник. На сайте авиакомпании последний рейс в Бангкок, который можно было забронировать, датируется 21 августа. Рекомендует...