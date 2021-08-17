Мишустин закрыл для иностранных кораблей три сахалинских порта
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
18:47, 18 августа 2021
Михаил МишустинФото: Russian Government/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть для захода иностранных кораблей три порта в Сахалинской области. Об этом сообщает интернет-портал правовой информации.
Закрыть для оказания услуг и захода иностранных судов морские порты Александровск-Сахалинский (Сахалинская область), Москальво (Сахалинская область) и Поронайск (Сахалинская область), — указано в распоряжении премьер-министра.
Порт Александровск-Сахалинский находится в южной части залива Александровский западного побережья острова Сахалин, период навигации порта с апреля по декабрь.
Порт Москальво находится на северо-западном берегу острова Сахалин в заливе Байкал Охотского моря. Время навигации — с июня по ноябрь.
Расположение порта Поронайск в устье реки Поронай позволяет круглогодичную перевалку грузов.
Ранее Мишустин предложил внедрить на Курилах особый налоговый режим. Например, планируется освободить организации островов от уплаты налога на прибыль, НДС, налога на имущество, земельного и транспортного налогов.