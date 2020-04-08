Мишустин: за границей 35 тысяч россиян ждут возвращения домой

Около 35 тысяч граждан России сообщили государству о желании вернуться из-за границы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Председатель правительства уточнил, что столько россиян заполнили специальную форму на сайте «Госуслуг» — на её основе МИД составляет списки нуждающихся в эвакуации,
Как писал NEWS.ru, в начале апреля правительство из-за коронавируса полностью запретило авиасообщение с другими странами, но уже 6 апреля ослабило запрет на зарубежные полёты, чтобы завершить эвакуацию туристов. «Аэрофлот» 8 апреля забрал россиян из Нью-Йорка и с Мальдивских островов.
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