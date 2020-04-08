Мишустин: за границей 35 тысяч россиян ждут возвращения домой

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Президент Владимир Путин прокомментировал введение федеральных доплат медикам. По его словам, это не должно стать причиной для отмены региональных надбавок.

Он попросил губернаторов сохранить все действующие меры поддержки медицинских специалистов, передаёт ТАСС. В связи с введением федеральных доплат вы не должны прекращать региональные выплаты ни в коем случае, пожалуйста, прошу...