Правительство РФ может дать больше средств на помощь россиянам за границей

https://static.news.ru/photo/03d97e1a-7a83-11ea-8fc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uli Deck/dpa/Global Look Press

Правительство РФ в случае необходимости выделит больше средств на помощь находящимся за границей россиянам. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Он отметил, что все граждане России, которые этого пожелают, должны иметь возможность вернуться на родину. При этом приоритет будет отдаваться тем, кто уехал за границу в этом году, передаёт ТАСС.

Мишустин поручил наладить чёткую работу механизма возвращения россиян из-за границы.

Как писал NEWS.ru, для помощи российским гражданам, которые не могут выехать из-за рубежа из-за мер противодействия коронавирусу, правительство РФ выделяет 500 млн рублей. В первую очередь гражданам РФ помогут с оплатой проживания, ведь сейчас многим из них с этим трудно справиться самостоятельно.