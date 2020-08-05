Мишустин во время поездки на Дальний Восток не планирует посещать Хабаровск

https://static.news.ru/photo/cce777ec-d755-11ea-947d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/АГН «Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин собирается в рабочую поездку на Дальний Восток, но при этом он не планирует посещать Хабаровск.

Нет, — цитирует ТАСС сообщение источника, знакомого с подготовкой поездки.

Однако в кабмине ранее сообщали, что программа рабочей поездки премьер-министра находится в стадии формирования.

Отмечается, что в Хабаровске проходят митинги протеста. Жители требуют вернуть прежнего губернатора, арестованного и отправленного в Москву.

Главу региона Сергея Фургала задержали 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Бывший предприниматель, также являющийся членом ЛДПР, возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России». Избранный губернатор пользуется популярностью у местных жителей. С 11 июля люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку.

20 июля президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. До этого политик был депутатом Государственной думы от ЛДПР.

Как писал NEWS.ru, назначение Дегтярёва только усилило протестные настроения. Сам же он считает, что митинги в Хабаровске подогреваются извне.