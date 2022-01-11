Мишустин: важно быть готовыми к любому развитию событий с COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса в мире стремительно ухудшается из-за «омикрон»-штамма. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, призвав быть готовыми к любому развитию событий и добавив, что вакцинация остаётся самым надёжным способом борьбы с COVID-19. Его слова передаёт ТАСС.

Детально обсудим сегодня, как идёт борьба с коронавирусом. Мы видим, что в мире ситуация стремительно ухудшается, в том числе в некоторых странах Америки, Азии, Европы <...>. Важно быть готовыми к любому развитию событий, — заявил он.

Премьер-министр добавил, что минимизировать риски распространения вируса можно с помощью большого объёма тестирования.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова академик РАН Виталий Зверев заявил, что к появлению штамма коронавируса «омикрон» могла привести мутация другой разновидности инфекции в организме человека с нарушенным иммунитетом.

Его поддержал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины доктор медицинских наук Сергей Токарев. Он отметил, что многие учёные придерживаются предположения, что нулевым пациентом с «омикроном» был человек с иммунодефицитом.