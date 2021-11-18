Мишустин уволил замминистра спорта Машкову

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«Одноклассники» и «VK Работа» совместно с исследовательским центром ResearchMe определили пять самых популярных городов для переезда ради работы. Ими оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Владивосток, сообщает пресс-служба «Одноклассников». Опрошенных граждан эти города интересуют уровнем жизни (35%), зарплатой (32%), климатом (30%), наличием рабочих мест (27%) и возможностью быстрее построить карьеру (17%).

Больше половины (56%) опрошенных не задумывались о переезде, а немного больше четверти (26%) хотят переехать в другой город. Готовы остаться в своём 63%, если удастся работать удалённо. Четверть респондентов (24%)...