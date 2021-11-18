Мишустин уволил замминистра спорта Машкову

Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил с поста замминистра спорта Ксению Машкову из-за однократного грубого нарушения обязанностей, данное распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. 32-летняя чиновница занимала должность с марта 2020 года, до этого она была преподавателем в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина.
Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом «а» пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона «О государственной гражданской службе РФ», — говорится в документе.
Отмеченный в распоряжении пункт закона подразумевает однократное отсутствие на рабочем месте дольше четырёх часов подряд без уважительной причины.