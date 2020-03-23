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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что не стоит преуменьшать угрозу коронавирусной инфекции. Для некоторых людей она может оказаться опаснее, чем они предполагали ранее.

Не надо преумалять значение новой инфекции, когда [мы имеем] новый вариант возбудителя, новый вариант вируса, [мы не знаем], как он пойдёт, как будет меняться, это довольно непросто, — приводит его...