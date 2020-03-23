https://static.news.ru/photo/f5f9c4ea-6ce4-11ea-a535-fa163e074e61_660.jpgАлексей ЧеркасовФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Замглавы Минтруда РФ Алексей Черкасов освобождён от своей должности. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Освободить Черкасова Алексея Анатольевича от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по его просьбе, — говорится на официальном портале правовой информации.
Также Мишустин назначил Владимира Ильичёва заместителем министра экономического развития России. В ведомстве чиновник начнёт курировать внешнеторговую тематику. До этого он возглавлял департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии.
Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин назначил первым замминистра транспорта главу Росавиации Александра Нерадько, который возглавлял ведомство с декабря 2009 года.