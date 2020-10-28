Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку, в которую вошли 43 человека.
Возглавит комиссию министр просвещения Сергей Кравцов. В её состав включены также замминистра науки Дмитрий Афанасьев, замглавы Минкульта Ольга Ярилова, глава Рособрнадзора Анзор Музаев, ректор МГУ Виктор Садовничий, ректор СПБГУ Николай Кропачев, ректор РГГУ Александр Безбородов и другие.
Комиссия была сформирована по поручению президента России Владимира Путина для контроля за сохранением и развитием русского языка. Она будет собираться не реже двух раз в год.
В ближайших планах — разработка концепции государственной языковой политики, экспертиза правил русской орфографии и пунктуации, определение единых требований к созданию словарей, справочников и грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка, — говорится на сайте кабмина.
Ранее NEWS.ru писал, что большинство жителей России негативно воспринимают введение в обиход новых феминитивов — слов женского рода, которыми предлагается обозначать профессии, например, «авторка», «дипломатка» или «организаторка».