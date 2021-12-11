Мишустин утвердил продление упрощённого ввоза в РФ медицинских изделий

В России постановлением правительства до 2025 года продлены сроки упрощённых требований для ввоза медицинских товаров, предназначенных для борьбы с COVID-19. Соответствующий документ был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустининым, сообщила пресс-служба правительства. Выданные ранее разрешения также продолжат действовать ещё три года.

В России продлевается упрощённый порядок ввоза и регистрации медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.

В документе говорится, что такой подход к процедуре обеспечит получение необходимых сертификатов для ввоза и использования изделий медицинского назначения в максимально сжатые сроки. Данный порядок должен был завершить своё действие в 2022 году, однако было принято решение о его продлении ещё на три года. Также до 1 января 2025 года продолжат действовать уже выданные временные удостоверения и разрешения на использование товаров данной категории.

Как отметил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией глава кабмина, эти шаги не допустят возникновения нехватки необходимых расходных материалов и тест-систем, а также средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ.

Ранее Михаил Мишустин сообщил о том, что кабинет министров завершает подготовку обновлённого плана действий по борьбе с «омикрон»-штаммом коронавируса. Как заявил премьер-министр, ситуация с заболеваемостью в стране остаётся напряжённой.