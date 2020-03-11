https://static.news.ru/photo/3d6da31a-63b1-11ea-affe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления выплат в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей получат ветераны, инвалиды войны и ряд других категорий.

Кроме того, единовременные выплаты в 50 тысяч рублей получат ветераны войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма. Выплаты планируют осуществить в апреле-мае 2020 года.

Как писал NEWS.ru ранее, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил использовать полученный регионом президентский грант на социальные выплаты работающим ветеранам, которые лишились пособий в 2017 году.