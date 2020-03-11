Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления выплат в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
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Кроме того, единовременные выплаты в 50 тысяч рублей получат ветераны войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма. Выплаты планируют осуществить в апреле-мае 2020 года.
Как писал NEWS.ru ранее, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил использовать полученный регионом президентский грант на социальные выплаты работающим ветеранам, которые лишились пособий в 2017 году.
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