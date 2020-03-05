https://static.news.ru/photo/f7451ab0-5ee9-11ea-be99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что утвердил правила ввоза в Россию незарегистрированных лекарств. Они вступят в силу с 1 апреля.

Я подписал постановление правительства об утверждении правил ввоза и порядка выдачи лекарственных препаратов, которые не зарегистрированы в России, чтобы уже с апреля они начали поступать тем, кому нужны, — цитирует ТАСС Мишустина.

Премьер подчеркнул, что теперь стоит задача наладить выпуск подобных препаратов в России, и попросил главу Минпромторга Дениса Мантурова проконтролировать этот процесс.

Как писал NEWS.ru, Мишустин в феврале поручил подготовить документы о порядке ввоза на территорию страны незарегистрированных лекарств во избежание повторения ситуации с препаратом «Фризиум». Проблему с поставками препарата «Фризиум» в Россию начали решать после череды скандалов летом 2019 года.

В июле таможенники задержали в Москве Елену Боголюбову, которая через Интернет заказала лекарство своему больному ребёнку. Её заподозрили в контрабанде наркотиков. Подобные проблемы начались и у остальных родителей. Добиться ввоза необходимого препарата удалось благодаря вмешательству директора детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Мониавы.