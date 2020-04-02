Мишустин утвердил правила оформления больничных для пожилых на карантине

https://static.news.ru/photo/dc527ec0-74a9-11ea-af34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому утверждаются меры по оформлению больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае пребывания на карантине для граждан РФ старше 65 лет. Постановление вступит в силу в понедельник, 6 апреля.

Новые правила, определяющие порядок оформления перечисленных бумаг, будут распространяться на россиян старше 65 лет, которые имеют медицинскую страховку и соблюдают режим самоизоляции по месту жительства. либо фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах. Исключением станут граждане, переведённые на удалённый режим работы или те, кто находится в ежегодном оплачиваемом отпуске.

Листок нетрудоспособности для пожилых россиян на карантине сформируют единовременно на период с 6 по 19 апреля. Документ будет выдаваться в электронном виде.

Всю необходимую информацию от работодателей граждан на карантине получат специалисты Фонда социального страхования. Они осуществят назначение и выплату пособий по временной нетрудоспособности единовременно за весь период временной нетрудоспособности в течение 7 календарных дней со дня формирования, сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что застрахованные граждане должны будут возместить Фонду материальный ущерб в случае нарушения правил карантина.

Как ранее писал NEWS.ru, российское правительство подготавливаетновые меры, которые помогут поддержать экономику страны и её отраслей в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров.

Глава страны соблюдает режим самоизоляции и провёл переговоры с правительством в режиме видеоконференции.